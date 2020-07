O português Miguel Oliveira (KTM) terminou no oitavo lugar na primeira corrida do calendário de Moto GP, em Jerez de La Frontera. É a segunda vez que o piloto de Almada termina dentro dos dez primeiros.

A corrida foi ganha por Fabio Quartararo (Yamaha), a primeira vitória do francês, com Viñalez em segundo e Dovidioso em terceiro. A prova ficou marcada pela queda do campeão em título, Marc Marquez, que teve de abandonar a corrida.