Liliana Szilágyi, nadadora húngara de 25 anos, revelou nas redes sociais ter sido abusada pelo pai durante largos anos, «psicologicamente, sexualmente e fisicamente».

Num relato impressionante, a atleta olímpica contou que sofreu abusos desde criança por parte do pai, Zoltán Szilágyi.

«Sofri abusos. Depois de 25 anos, estou pronto para escrever as palavras mais difíceis que já tive de escrever. Depois de tanta dor e luta, e por muito que saiba que é um assunto extremamente polémico, vou falar sobre isto porque é necessário. Eu sofri abusos, por um homem de quem eu devia ter recebido todo o amor e aceitação. O meu pai abusou de mim. Fisicamente. Psicologicamente. Sexualmente», começou por escrever.

«Desde criança. De forma constante e imprevisível, se ele estivesse com vontade de desfrutar do exercício do seu poder sobre mim. Fosse punição corporal, intimidação, privação de amor e atenção ou abuso sexual», continuou.

Mais à frente, Liliana confessou que também a sua mãe foi abusada pelo mesmo homem: «Estava num mundo onde pensava que isso era natural. Onde aceitava que a minha mãe podia ser espancada até à morte pelo meu pai à minha frente, só porque não gostou de algo que ela disse ou fez. Como aconteceu quando ela ainda estava grávida de mim. (…) Onde eu não poderia ter uma palavra, pensamento, opinião ou propósito independente.»

«Nesse mundo, eu era apenas um instrumento, um fantoche perfeito. Afinal, o mundo lá fora não via nada além de uma família amorosa, com sucesso e resultados de classe mundial», prosseguiu, ela que disse ainda que cortou relações com o pai a partir de 2016, depois dos Europeus de natação.