O FC Porto perdeu nesta terça-feira com os romenos do Oradea por 67-58 na quinta jornada do grupo H da Taça da Europa de basquetebol, em jogo disputado na Roménia.

Apesar da derrota, os dragões seguram o segundo lugar, com os mesmos pontos que o Oradea, mas com vantagem no confronto direto - venceram no Dragão por 12 pontos.

Desta vez, a formação romena foi mais forte e ao intervalo já ganhava por 39-34, depois de só ter 'tremido' no primeiro quarto, que os visitantes dominaram por 25-17.

Rashard Odomes foi o melhor elemento do FC Porto, com 14 pontos e nove ressaltos. O ‘MVP’ da partida foi do lado do Oradea, Kris Richard, com 22 pontos.

A prestação de Odomes foi preponderante, já que marcou um triplo a 2,8 segundos do fim que manteve a vantagem no confronto direto com os romenos.

O FC Porto continua assim com boas possibilidades de seguir em frente na prova, já que na sexta e última jornada recebe o Legia Varsóvia, atual líder, sendo que passam dois clubes.