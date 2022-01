Portugal defronta esta tarde a Hungria, em jogo da segunda jornada do grupo B do Europeu 2022 de andebol. O encontro tem apito inicial agendado para as 17h00.

Na primeira jornada, a Seleção Nacional foi derrotada pela Islândia, pelo que o duelo com os húngaros assume carácter decisivo: uma derrota pode atirar praticamente a equipa de Paulo Jorge Pereira para fora da competição.

