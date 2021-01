O Benfica venceu fora o Sporting das Caldas por 3-1, em jogo da quinta jornada da série dos primeiros do campeonato nacional de voleibol.

A equipa encarnada triunfou com os parciais de 19-25, 25-21, 24-26 e 19-25.

Na classificação da série, o Benfica segue com quatro vitórias nos quatro jogos que fez e 12 pontos, um registo igual ao do Fonte do Bastardo.

Daí para baixo, todas as equipas têm cinco jogos. O Sp. Espinho é terceiro com nove pontos, os mesmos de Sporting e Esmoriz. O VC Viana tem três pontos no sexto lugar, o Castêlo da Maia é sétimo com dois pontos e o Sporting das Caldas é oitavo, com um ponto.