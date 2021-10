O FC Porto venceu nesta sexta-feira o Póvoa por 67-60, em jogo da quinta jornada da Liga de Basquetebol.

Jonathan Arledge, com 18 pontos, cinco ressaltos e um roubo de bola, foi o MVP da partida que os dragões já venciam ao intervalo por 42-28.

Apesar de a equipa da casa ter reagido na segunda parte, a equipa de Moncho Lopéz não deixou fugir o triunfo.

Com este resultado o FC Porto igualou o Benfica, com oito pontos, menos um do que Imortal, Lusitânia e Sporting, todos com mais um jogo disputado também.