O Sporting venceu esta quarta-feira o Alba Fehérvár, da Hungria, por 83-79, entrando da melhor forma na Taça da Europa de basquetebol.

Devido ao adiamento do outro jogo, entre o BC Balkan, da Bulgária, e o Bnei Herzliya, de Israel, por causa do conflito israelo-palestiniano, a formação leonina é para já a líder do Grupo A, com dois pontos, mais um do que o Alba Fehérvár.