O jogo de sábado entre Portugal e Itália vai levar Tomaz Morais a assistir, pela primeira vez em mais de três anos, a um jogo de râguebi ao vivo, revelou o antigo selecionador português à agência Lusa.

«No fundo, não vejo um jogo ao vivo desde que vim para o Sporting. Estou com muita vontade, é só uma questão de não ter nenhum imprevisto de trabalho», confessou o diretor de formação do Sporting.

Tomaz Morais era o selecionador de Portugal na histórica participação no Mundial de França 2007, onde os Lobos enfrentaram, pela última vez, a seleção italiana, saindo derrotados por 31-5, em encontro da terceira jornada do Grupo C.

Por tudo isto, o antigo selecionador vai ao Estádio do Restelo com expectativas «muito elevadas», mas também porque, em novembro, assistiu pela televisão ao encontro Portugal-Japão, disputado em Coimbra e que os nipónicos venceram por 38-25, mas no qual a seleção «fez um grande jogo» e discutiu o triunfo até ao último lance.