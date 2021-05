Uma petição online a pedir o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, devido à pandemia da covid-19, já ultrapassou as 200 mil assinaturas. A iniciativa pede que os recursos sejam usados para «proteger vidas», denuncia que «a pandemia esteja longe de ter terminada» e conclui que o evento colocará vidas humanas em risco.

Recorde-se que os trabalhadores da saúde no Japão revoltaram-se contra o plano de destacar dez mil funcionários da área para os Jogos Olímpicos, numa altura de enorme pressão da quarta vaga da covid-19 no país. O estado de emergência, em vigor nas regiões mais populosas, vai ser prolongado até ao final deste mês, devido ao aumento dos casos.

«É muito possível que a realização dos Jogos Olímpicos conduza a um cenário de super-contágio», que agravará a situação atual, acrescentou a petição, que lembra que as sondagens efetuadas no Japão mostraram que 80 por cento dos inquiridos não quer a realização de Tóquio 2020 e pede aos responsáveis dos organismos que ouçam as vozes das pessoas.

A campanha foi lançada na quarta-feira pelo advogado e ativista japonês Kenji Utsunomiya e é dirigida aos presidentes do Comité Olímpico Internacional (COI), do Comité Paralímpico Internacional (IPC), ao primeiro-ministro japonês, ao ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, à governadora de Tóquio e ao presidente do Comité Organizador de Tóquio 2020.