Os jogadores da seleção portuguesa de râguebi vão ser vacinados contra a Covid-19 nos próximos dias.

A informação foi adiantada pelo presidente da federação, um dia depois de acusar o Governo de não dar resposta ao pedido feito há mais de duas semanas.

Em declarações à agencia Lusa, Carlos Amado da Silva disse que foi informado durante a manhã desta terça-feira pela «task-force» de vacinação de que o pedido da federação de râguebi tinha sido aprovado e que toda a comitiva com viagem marcada para os Países Baixos e para a Rússia, em julho, será vacinada «nos próximos dias». O presidente da federação sublinhou o papel da «task-force», que terá sido a entidade que «desbloqueou toda a situação».

A vacina usada será a Janssen, do grupo farmacêutico Johnson & Johnson, uma vacina unidose.

Na segunda-feira, o presidente da federação disse à Lusa que aguardava por resposta ao pedido de vacinação das seleções nacionais de râguebi «há mais de duas semanas». Carlos Amado da Silva confirmou ter enviado pedidos ao ministro da Educação, ao secretário de Estado do Desporto e à ministra da Saúde e disse que iria responsabilizar «o Governo pelo que vier a acontecer».

A seleção portuguesa de râguebi vai disputar, no próximo mês, dois encontros do Europe Championship 2021, nos Países Baixos, a 10 de julho, e na Rússia, a 17 de julho, que dão equivalência no apuramento para o Mundial de França 2023.