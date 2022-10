A TVI vai transmitir o primeiro jogo de Portugal no Mundial 2022, no Qatar.

A Seleção Nacional defronta o Gana a 24 de novembro, naquele que será o duelo inaugural da equipa das Quinas no Campeonato do Mundo e que terá cobertura da TVI.

Para além disso, a TVI vai transmitir jogos de Argentina e Brasil. No dia 26, os campeões sul-americanos jogam com o México e a 28 a TVI passa o Brasil-Suíça.

Na segunda fase da prova, a TVI transmite dois jogos dos oitavos de final, um dos quartos de final e uma das meias-finais (veja o calendário completo do Mundial 2022).

Refira-se que os operadores privados de televisão chegaram a acordo com a RTP para a partilha de transmissão de jogos no Mundial 2022, que se disputa de 20 de novembro a 18 de dezembro no Qatar.