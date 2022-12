Autor de um «bis», Kylian Mbappé foi a grande figura da vitória da França sobre a Polónia (3-1), a contar para os oitavos de final do Mundial 2022.

Com apenas 23 anos, o avançado gaulês já soma nove golos em Campeonatos do Mundo, ultrapassando assim Cristiano Ronaldo (oito) e igualando o registo de outro português, Eusébio, e do argentino Lionel Messi, mas também do italiano Christian Vieiri, Paolo Rossi e Roberto Baggio, dos brasileiros Ademir, Vavá e Jairzinho, dos germânicos Karl-Heinz Rummenigge e Uwe Seeler, e ainda do espanhol David Villa.

De recordar que o melhor marcador da história dos Mundiais é o alemão Miroslav Klose, com 16 golos.