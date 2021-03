Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de imprensa após a vitória sobre o Azerbaijão (1-0), analisa as estreias de Nuno Mendes e João Palhinha, jogadores do Sporting:

«O Nuno esteve globalmente bem. É uma estreia, com 18 anos. Está tudo a acontecer de novo, para ele. Claro que não teve a fluidez normal que tem em muitos jogos do campeonato, sobretudo em termos ofensivos, mas no Sporting também joga numa defesa a cinco, com uma liberdade diferente. Globalmente esteve bem, e tem um futuro muito promissor, não só na Seleção como ao nível dos clubes.»

«O Palhinha pareceu-me importante naquele momento. A equipa precisava de alguma velocidade. O Rúben [Neves] estava bem, mas eles tinham colocado também três homens altos, e esperava que começassem a colocar a bola lá em cima, nos livres, e ele também é forte no jogo aéreo. Assim refrescava o meio-campo com ele e com o Sérgio [Oliveira]. Correspondeu ao que eu queria.»