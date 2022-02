O Chelsea venceu o Al Hilal de Leonardo Jardim pela margem mínima (1-0) e marcou encontro com o Palmeiras de Abel Ferreira na final do Mundial de Clubes, agendada para o próximo sábado.

Igualmente no sábado, antes da final, o Al Hilal vai disputar o jogo de atribuição do terceiro e quarto classificados com o Al-Ahly do Egito.

Romelu Lukaku marcou o único golo do jogo realizado no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Na sequência de um cruzamento de Havertz na esquerda, Al-Shahrani desviou de cabeça, de forma infeliz, para o avançado do Chelsea, que finalizou sem dificuldades (32m).

Por essa altura, o campeão europeu dominava claramente o opositor saudita, vencedor da Liga dos Campeões asiáticos, criando inúmeras situações de perigo. Porém, depois de um remate de Havertz ao poste no início da segunda parte, o Al Hilal cresceu e ficou muito perto do empate.

Matheus Pereira, que esteve pouco em jogo na etapa inicial, cresceu após o intervalo e empurrou a equipa de Leonardo Jardim para a frente, bem secundado por Mohamed Kanno, um dos seis jogadores sauditas que o treinador português apresentou no onze. Do outro lado, os «blues» apresentaram-se sem nenhum jogador inglês de início.

Moussa Marega foi a outra cara bem conhecida dos adeptos portugueses a enfrentar o Chelsea, apresentando as qualidades e os defeitos caraterísticos. Ao minuto 63, por exemplo, surgiu na área mas não conseguiu bater Kepa.

Pouco depois, o guarda-redes espanhol evitou novamente o golo do empate com uma defesa soberba, a remate de Kanno (68m). Instantes mais tarde, foi Matheus Pereira a ameaçar o 1-1 com um ensaio de fora da área, vendo a bola a passar a centímetros do poste.

Com Thomas Tuchel de fora devido a teste positivo de covid-19, foi o húngaro Zsolt Low, adjunto de Tuchel, a assumir o papel principal no banco do Chelsea. Em vantagem ao intervalo, a equipa técnica decidiu trocar Jorginho (campeão europeu de clubes e seleções) por N’Golo Kanté. Mais do que os jogadores em causa, a troca passou uma mensagem errada para a equipa: o jogo não estava resolvido, longe disso.

O Al Hilal de Leonardo Jardim foi especialmente perigoso na etapa complementar, sobretudo até ao minuto 70, e fez tudo para evitar a derrota. Na reta final do encontro, lançou André Carrillo e o brasileiro Michael (ex-Flamengo), mas a saída de Matheus Pereira não trouxe melhorias à equipa, pelo contrário. O Chelsea respondeu com Malang Sarr, defesa que esteve cedido ao FC Porto na época passada, e controlou o jogo com menor dificuldade até ao derradeiro apito em Abu Dhabi.