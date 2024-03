O Borussia Dortmund garantiu, esta quarta-feira, uma vaga no Mundial de Clubes, em 2025. A presença no novo formato da prova foi conseguida após a eliminação do Leipzig da Liga dos Campeões, às mãos do Real Madrid.

A posição no ranking da UEFA permitiu assim ao Borussia Dortmund juntar-se a outros 19 clubes já confirmados na edição do próximo ano, entre eles o FC Porto e o Benfica, as duas únicas equipas portuguesas até ao momento.

Os restantes 12 lugares vão ser definidos consoante as classificações das ligas de todo o mundo, na temporada 2023/24, assim como as posições dos clubes nos rankings de cada confederação.

Confira a lista dos clubes já confirmados:

- Palmeiras (Brasil)

- Flamengo (Brasil)

- Fluminense (Brasil)

- Chelsea (Inglaterra)

- Manchester City (Inglaterra)

- Real Madrid (Espanha)

- Bayern Munique (Alemanha)

- Borussia Dortmund (Alemanha)

- PSG (França)

- Inter (Itália)

- FC Porto (Portugal)

- Benfica (Portugal)

- Al Hilal (Arábia Saudita)

- Urawa Red Diamonds (Japão)

- Al Ahly (Egito)

- Wydad Casablanca (México)

- Monterrey (México)

- León (México)

- Seattle Sounders (Estados Unidos)

- Auckland City (Nova Zelândia)