Os Atlanta Hawks bateram os Milwaukee Bucks por 110-88 no jogo quatro da final da Conferência Este.



Sem a principal figura, Trae Young, a formação da casa teve em Lou Williams a principal figura. O ex-jogador dos Clippers liderou a equipa e anotou 21 pontos, além de ter feito cinco assistências.



De resto, o conjunto de Nate McMillan teve um início de jogo impressionante e rapidamente chegou a uma vantagem de 15 pontos (!) no primeiro quarto. Os Bucks conseguiram reagir, mas três triplos de Gallinari deixaram os Hawks na frente após 12 minutos.



Os Hawks alargaram a vantagem no segundo período e ao intervalo venciam por 13 pontos: 51-28. O terceiro período ficou marcado pela lesão de Giannis Antetokounmpo. O grego lesionou-se no joelho numa disputa de bola com Capela e foi obrigado a sair.



Quando Giannis se lesionou o marcador estava 62-52. Três minutos depois, os Hawks já tinham 20 pontos de vantagem e chegaram ao final do terceiro período a vencer por 87-62. Bogdanovic esteve em estado de graça durante essa fase: marcou quatro dos cinco triplos tentados.

O quarto período foi apenas uma formalidade.