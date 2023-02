O poste português Neemias Queta foi eleito para o All-Star Game da G League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), fruto das boas exibições nos Stockton Kings.

Entitulado NBA G League Next Up Game, o jogo entre alguns dos melhores jogadores da liga de desenvolvimento vai acontecer a 19 de fevereiro, em Utah, num dos eventos do fim de semana do All-Star Game da NBA.

Segundo jogador com mais desarmes de lançamento da G League, com 2,2 por jogo, Neemias tem ainda médias de 16,5 pontos, 8,4 ressaltos e 2,6 assistências em 13 jogos pela equipa secundária dos Sacramento Kings.

O português é um dos 24 jogadores que integram o plantel do NBA G League Next Up Game, com os capitães Luka Garza (Iowa Wolves) e Scoot Henderson (G League Ignite) a escolherem as equipas a 14 de fevereiro.

O português, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado a 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso soma apenas 12 pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento em 25 minutos, divididos por quatro jogos, pelos Sacramento Kings, terceiros na Conferência Oeste da NBA (30 vitórias e 23 derrotas).