Neemias Queta mostrou-se satisfeito com a forma como está a decorrer a primeira época na NBA.

Numa videoconferência com a imprensa portuguesa, o primeiro português de sempre na mais mediática liga de basquetebol do planeta reconheceu que era inimaginável há «quatro ou cinco anos» poder partilhar o court com estrelas como LeBron James, mas garantiu que isso só lhe dá mais vontade para continuar a evoluir e a crescer como jogador.

«Um dos meus objetivos era chegar à equipa principal e ter uns minutos dentro de campo. Acho que já consegui isso e vou partir para outros objetivos», explicou o português, que na segunda-feira anotou 11 pontos e cinco ressaltos frente aos Cleveland Cavaliers.

Neemias, que falava horas depois de ter estado em campo diante dos Lakers, garante que se sente mais «confortável dentro do campo» e cada vez mais adaptado ao jogo mais rápido da NBA. «O jogo é diferente, é um espetáculo dentro e fora do campo. Não há nenhum jogador mau na NBA, somos todos muito bons. Estão aqui os melhores do mundo e tens de trazer o teu melhor jogo cada vez que entras em campo», vincou..

«Tenho-me sentido mais confiante a defender no perímetro, a defender os ‘pequenos’ no exterior. Isso tem-me ajudado imenso a ganhar tempo dentro do campo», acrescentou.

Neemias reconheceu que ainda tem de melhorar na componente física para subir de rendimento. «Preciso de ganhar um bocadinho mais de peso, um bocadinho mais de massa, um bocadinho mais de força. Esperemos que isso aconteça até ao final da época, para que na ‘off season’ consiga pôr o peso extra que necessito», rematou.

O jovem poste português falou ainda sobre o forte apoio que tem recebido do lado de cá do Atlântico. «Têm sido incríveis, mandam mensagens dia e noite e fico com o telemóvel cheio de notificações. A minha família também está sempre pronta a ajudar, sempre a ver os jogos, o que me dá mais força, vontade de querer jogar bem, para deixar contentes as pessoas que ficam acordadas para me ver.»