Mesmo com uma equipa recheada de estrelas, está a ser apagado o início de temporada na NBA para os LA Lakers.

Na última madrugada, a equipa de Los Angeles deixou escapar pela primeira vez nas últimas 25 épocas uma vantagem de pelo menos 25 pontos. Foram 26 pontos de vantagem desperdiçados: algo inédito nos últimos 230 jogos da equipa, tanto na fase regular como nos «playoffs», ao perder em casa dos Oklahoma City Thunder, por 123-115, que por sua vez igualou a maior reviravolta da sua história.

Num jogo sem LeBron James, lesionado no tornozelo, Russell Westbrook destacou-se pela positiva mas também pela negativa no reencontro com a sua antiga equipa.

O extremo dos Lakers fez um triplo duplo, com 20 pontos, 14 ressaltos e 13 assistências, mas cometeu 10 «turnovers» e ainda foi expulso nos momentos finais do jogo, ao ver-lhe averbada uma segunda falta técnica após tirar satisfações junto de Darius Bazley e Gilgeous-Alexander.

Os têm duas vitórias e três derrotas na temporada e esta quinta-feira defrontam em casa os Cleveland Cavaliers.