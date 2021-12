O ator Pêpê Rapazote voltou a demonstrar o seu amor pelo FC Porto nas redes sociais. Desta vez, antes do duelo dos dragões com o Atlético de Madrid (1-3), o português apresentou seis colombianos que aprenderam a acompanhar a marcha do FC Porto, cantada por Maria Amélia Canossa.



«Na senda da educação destes novos Dragões na cultura Portista, expliquei-lhes que algumas marchas se fazem de mãos na cintura. Ora ao som da Maria Amélia Canossa, verificámos que na terra das 'papas criollas' a cintura também é um conceito vago.... e difícil de definir», escreveu Pêpê Rapazote, a partir de Bogotá, onde está a filmar a série «A Rainha do Sul» para a Netflix.



Perante a tentativa falhada, o ator regressou a um vernáculo que é mais popular entre os colombianos, sempre com o objetivo de apoiar o FC Porto. Porém, os dragões não foram felizes no jogo decisivo da fase de grupos da Liga dos Campeões.