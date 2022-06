O RB Leipzig anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Christopher Nkunku, avançado francês que estava a ser desejado por clubes como Chelsea, Manchester United ou Paris Saint-Germain.

Nkunku renovou até 2026, depois de uma temporada sensacional no clube alemão, com um registo de 35 golos e 16 assistências em 52 jogos, tendo sido considerado o melhor jogador da época na Bundesliga.

O jogador formado no PSG está no Leipzig desde 2019, sendo companheiro de equipa do português André Silva.