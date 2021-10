O Benfica recebe esta quarta-feira o Bayern Munique, no Estádio da Luz, pelas 20 horas, em mais uma noite de Liga dos Campeões, para o fecho da terceira jornada, havendo jogos nos grupos E, F, G e H.

Grupo E:

Barcelona-Dínamo Kiev, 17:45

Benfica-Bayern Munique, 20:00 (TVI)

Grupo F:

Young Boys-Villarreal, 20:00

Manchester United-Atalanta, 20:00

Grupo G:

Salzburgo-Wolfsburgo, 17:45

Lille-Sevilha, 20:00

Grupo H:

Chelsea-Malmo, 20:00

Zenit-Juventus, 20:00

Na Youth League, a Liga dos Campeões para o escalão de sub-19, o Benfica recebe o Bayern Munique às 15 horas.

O dia fica ainda marcado pelo duelo entre o Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, e o Leicester de Ricardo Pereira (15h30), para a terceira jornada do grupo C da Liga Europa.

Há ainda uma reunião do Conselho da FIFA, seguida de conferência de imprensa, pelas 17 horas.

Modalidades num dia importante

No andebol, o FC Porto visita o Lomza Vive Kielce, da Polónia, num jogo com início às 17h45 (hora de Portugal Continental), relativo à quinta jornada da Liga dos Campeões.

No basquetebol, há três jogos com equipas portuguesas na Taça da Europa. Confira o calendário do dia para Benfica, Sporting e FC Porto:

Grupo C:

Benfica-Parma Parimatch, 21:30

Grupo F:

Sporting-Belfius Mons Hainaut, 20:30

Grupo H:

FC Porto-CSM Oradea, 20:30.

No ciclismo, Portugal entra em ação no primeiro dia dos Mundiais de pista, com Maria Martins no scratch feminino. A qualificação é às 14h40 e a final às 19 horas. Iúri Leitão, João Matias e Rui Oliveira são os outros representantes lusos em Roubaix, França, até dia 24.

No futsal, disputa-se a terceira jornada do principal campeonato, num dia em que a seleção feminina de Portugal defronta a Eslovénia, na Croácia, no primeiro jogo da fase de apuramento para o Europeu de 2022.

Liga, 3.ª jornada:

Sporting - Portimonense, 15:00

Quinta dos Lombos - Viseu 2001, 16:00

Benfica - Sporting de Braga/AAUM, 17:00

Futsal Azeméis - Eléctrico, 19:00

Candoso - Fundão, 19:00

Torreense - Leões Porto Salvo, 19:00

Nun’Álvares - Modicus, 21:00.