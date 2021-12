Este domingo é recheado de desporto, do futebol às restantes modalidades, com nota para as entradas de FC Porto e Benfica em campo na 15.ª jornada da I Liga, que tem um total de quatro jogos, da tarde até à noite.

PORTUGAL – I LIGA – 15.ª Jornada

Benfica-Marítimo (17h00)

Boavista-Moreirense (17h00)

Vizela-FC Porto (19h00)

Sp. Braga-Belenenses (21h00)

PORTUGAL – II LIGA – 15.ª Jornada

Penafiel-Estrela (11h00)

Casa Pia-Rio Ave (14h00)

FC Porto B-Ac. Viseu (15h30)

ALEMANHA – 17.ª Jornada

Friburgo-Bayer Leverkusen (14h30)

Colónia-Estugarda (16h30)

ESPANHA – 18.ª Jornada

Granada-Maiorca (13h00)

Athletic Bilbao-Bétis (15h15)

Getafe-Osasuna (17h30)

Real Madrid-Cádiz (20h00)

INGLTERRA – 18.ª Jornada

Newcastle-Manchester City (14h00)

Wolverhampton-Chelsea (14h00)

Tottenham-Liverpool (16h30)

ITÁLIA – 18.ª Jornada

Fiorentina-Sassuolo (11h30)

Spezia-Empoli (14h00)

Sampdoria-Veneza (17h00)

Torino-Verona (17h00)

Milan-Nápoles (19h45)

O dia de futebol na Europa é ainda marcado por vários jogos na Taça de França, com destaque para o Red Star-Mónaco (12h45) e para o Feignies Aulnoye-PSG (20h10).

Nota também para a entrada em campo do adversário do Benfica na Liga dos Campeões. O Ajax visita o Feyenoord, num jogo agendado para as 13h30.

Há também mais portugueses em ação, nomeadamente o Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, que recebe o Lamia para a liga grega (13h00). Na Turquia, o Fenerbahçe de Vítor Pereira recebe o Besiktas (16h00).

Por cá, no futebol nacional, cumpre-se mais uma jornada no Campeonato de Portugal e encerra também a 13.ª jornada da Liga 3, com mais três encontros: V. Guimarães B-UD Oliveirense (11h00), São João de Ver-Canelas 2010 (15h00) e Torreense-Oliveira do Hospital (15h00).

Termina também a fase regular na zona sul da Liga Revelação. Já com tudo decidido, há os jogos Belenenses-Estoril (11h00) e Marítimo-Portimonense e Benfica-Sporting, estes dois às 15 horas.

No feminino, disputa-se a segunda mão dos quartos de final da Taça da Liga feminina: Sp. Braga-Marítimo (11h00), Sporting-Vilaverdense (13h00), Albergaria-Benfica (14h00) e Famalicão-Torreense (15h00).

Nas modalidades…

No hóquei em patins, prosseguem os 32 avos de final da Taça de Portugal, mas o prato forte do dia é mesmo a segunda mão da final da Taça Intercontinental, entre Sporting e FC Porto, no Pavilhão João Rocha, a partir das 18 horas.

Depois da vitória no clássico ante o Sporting, o andebol do FC Porto joga o segundo jogo em 24 horas este domingo, com a deslocação ao CDE Camões (17h00) para os 16 avos de final da Taça de Portugal.

No basquetebol, há oitavos de final da Taça: Vitória de Guimarães-Sangalhos (15h00), Santo André-FC Porto (16h00), Ovarense-Póvoa (17h00), Académica-Benfica (18h00), Oliveirense-Galitos (18h00). Para o campeonato, há um CAB Madeira-Sporting, jogo em atraso da 11.ª jornada, às 11h45.

Na natação, prosseguem os campeonatos mundiais em piscina curta, em Abu Dhabi, com a participação de dois portugueses neste dia: Diana Durães (400m livres) e Fernando Silva (50m mariposa).

No voleibol, depois da segunda jornada no sábado, joga-se este domingo a terceira jornada da série A da segunda fase: Sporting de Espinho-Sporting (16:00), Académica de Espinho-Esmoriz (18h00), Leixões-Fonte do Bastardo (18h00) e Benfica-Castêlo da Maia (19h30).