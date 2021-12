Esta segunda-feira é dia de sorteio na Cidade do Futebol!

Terminados os encontros dos oitavos, vão ficar-se a conhecer, a partir das 18h00, os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal.

No que toca ao futebol dentro das quatro linhas, Estrela e Chaves, separados por apenas um ponto, enfrentam-se na Reboleira, às 20h15. As duas equipas chegam aqui após dois e três triunfos, respetivamente, com os tricolores no 10.º lugar da II Liga (22 pontos) e os flavienses em oitavo (23 pontos).

Em Inglaterra, fecha-se o Boxing Day. O Manchester United visita o Newcastle, em jogo da 19.ª jornada da Premier League, agendado para as 20h00. Os red devils, em caso de vitória, sobem aos lugares europeus, enquanto os magpies lutam para fugir aos lugares de despromoção

II Liga, 16.ª jornada:

Estrela da Amadora - Desportivo de Chaves, 20h15 (SportTV+)

Liga inglesa, 19.ª jornada:

Newcastle - Manchester United, 20h00 (SportTV1)