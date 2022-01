Os tenistas portugueses Gastão Elias e Frederico Silva qualificaram-se para as meias-finais do torneio de qualificação do Open da Austrália, ao vencerem o letão Ernests Gulbis (desistiu no terceiro set) e o japonês Go Soeda (2-6, 7-6 e 6-2), respetivamente. Nas meias-finais do qualifying para o primeiro torneio do Grand Slam de 2022, Gastão Elias vai defrontar o peruano Juan Pablo Varillas, enquanto Frederico Silva vai medir forças com o italiano Thomas Fabbiano.