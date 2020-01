P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Apenas cinco dias depois de ter sido anunciado pelo Swansea, Rhian Brewster fez noventa minutos na visita ao rival Cardiff, para o Championship. O avançado inglês de 19 anos não marcou – o jogo terminou com um nulo, de resto -, mas a estreia reforça a convicção de que este pode ser um empréstimo benéfico para todas as partes.

Tapado por Roberto Firmino ou Divock Origi no Liverpool, Brewster tem a possibilidade de jogar regularmente num clube que luta pela subida à Premier League, e onde é orientado por Steve Cooper, o técnico com o qual foi campeão do mundo de sub-17, em 2017, ao lado de Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City) ou Hudson-Odoi (Chelsea).

Brewster arrecadou mesmo a Bota de Ouro da competição, com oito golos apontados em seis jogos, e já antes tinha marcado três golos no Europeu da categoria, que a Inglaterra perdeu para a Espanha nos penáltis (três meses depois veio a “vingança” no Mundial).

Nascido em Londres, em 2000, Rhian jogou no Chelsea entre os sete e os 14 anos, mas depois rumou ao Liverpool. Aos 16 anos já treinava com a equipa principal, mas uma lesão sofrida em janeiro de 2018 travou um pouco a sua afirmação. Ainda assim foi fortemente cobiçado no verão desse ano, sobretudo pelo Borussia Monchengladbach, o que levou mesmo o Liverpool a marcar posição através do cancelamento de um particular de pré-época com a equipa alemã.

Brewster esteve 15 meses afastado da competição. Só voltou em março de 2019, ao serviço dos sub-23, mas dois meses depois estava sentado no banco de suplentes da equipa principal, no dia da conquista da Liga dos Campeões.

A estreia oficial surgiu já na presente temporada, a 25 de setembro, no jogo da Taça da Liga com o MK Dons. Brewster fez mais dois encontros pelo Liverpool, entretanto, mas ainda aguarda a estreia na Premier League.

Para já tem a oportunidade de evoluir no Championship, com um treinador que o conhece bem, capaz de exponenciar as suas virtudes.

Brewster é um avançado felino, muito móvel, acutilante a atacar a profundidade e frio na finalização, mas também ativo e seguro a jogar de costas para a baliza. Mostra inteligência a criar linhas de passe e depois explora esses espaços com rapidez de execução, antes mesmo de o adversário conseguir encostar na marcação.

Revela carências evidentes no jogo aéreo, tanto nos duelos fora da área como a finalizar, mas ainda assim é um avançado que combina vários atributos já a um nível bem interessante, com apenas 19 anos.

A estreia pelo Swansea, frente ao Cardiff: