Maracás, defesa do Paços de Ferreira, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 2-0:

«A equipa portou-se bem durante o jogo, mas houve dois lances decisivos em que vacilámos. É continuar a trabalhar desta forma jogo a jogo. Tenho a certeza de que vamos conseguir conquistar objetivos.

A vitória do FC Porto foi merecida. Eles conseguiram converter em golos as oportunidades que tiveram. Não vamos tirar o mérito deles. Vamos continuar a ir jogo a jogo e vamos conquistar grandes coisas no final do campeonato.»

«É importante mantermos a diferença para o sexto classificado porque estamos cada vez mais perto do nosso objetivo. O primeiro já foi conquistado, que era a manutenção, e agora queremos voos mais altos e selar o campeonato de uma grande maneira.»