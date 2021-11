O Sporting venceu este domingo o Paços de Ferreira por 2-0, na Capital do Móvel, igualando o FC Porto no primeiro lugar da Liga, ambos com 29 pontos.

Veja a ficha e o relato ao minuto

Os dois golos foram marcados na segunda parte. Gonçalo Inácio, aos 47 minutos, após assistência de Coates, e Pedro Gonçalves, aos 69 minutos, fizeram os tentos. Coates ainda marcou o terceiro, mas foi anulado por fora de jogo de Nuno Santos, que fez a assistência para o capitão empurrar para a baliza.