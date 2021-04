O P. Ferreira recebe o Benfica no sábado (20h30), em encontro referente à 26.ª jornada da Liga 2020/21. Em conferência de imprensa, Pepe apelou à superação da sua equipa no duelo com a equipa encarnada.

«O Benfica está muito bem em termos de resultados. Tem muitas oportunidades e está a ter consistência, num rendimento que está muito alto. Será muito difícil, mas, mais do que coragem e olhar nos olhos, a palavra certa é superação. Temos de colocar o fato de macaco e ter superação no campo, em cada momento do jogo, para vencermos o difícil jogo de amanhã», começou por dizer.

A equipa pacense quer lutar pela Europa, sabendo que a tarefa é difícil: «Não interessa a idade, os minutos, alguns são miúdos, com poucos jogos na I Liga, mas vamos com tudo. Este é o lema da superação, sabemos que a casa dos 40 pontos nos deu muito trabalho, mas queremos chegar à barreira dos 50, sabendo ainda que está uma montanha muito grande para subir. Mas essa alma, essa entrega e dedicação vão estar presentes.»

O P. Ferreira estará privado de Douglas Tanque, devido a castigo, e do habitual substituto, João Pedro, que está a contas com um processo disciplinar interno devido à participação de uma festa ilegal em Esposende. «O Paços não se pode dar ao luxo de ter dois jogadores por posição com o mesmo nível, mas nunca me queixei das ausências. Não está o Tanque, mas estão outros, teremos 11 guerreiros e faremos tudo o que estiver ao alcance para vencer», referiu Pepa

