29 de junho de 2020.

O dia de ontem entrou para a história do Maisfutebol: foi batido o recorde de audiência diária.

De acordo com os dados do Netscope, o Maisfutebol mostrou ontem mais 40 por cento de pageviews do que o anterior máximo, que já tinha dez anos: datava de 15 de julho de 2010, poucos dias depois da final do Mundial da África do Sul.

São números que nos enchem de orgulho e que só são possíveis porque o leitor está desse lado.

Mas esta segunda-feira foi especial também porque batemos o recorde de visitas e de utilizadores únicos, segundo dados do Google Analytics.

Crescemos 25 por cento em visitas, relativamente ao anterior recorde, que datava de 31 de agosto de 2016, e fomos consultados por mais de 700 mil pessoas diferentes, o que é um novo máximo ligeiramente acima do anterior, conseguido a 30 de dezembro de 2019.

O Maisfutebol, recorde-se, cumpriu no passado dia 5 de junho 20 anos de vida e esta é uma excelente prenda de aniversário que nos oferece. Por isso, para si, um muito obrigado de toda a redação por nos acompanhar nesta aventura e nos preferir como fonte de informação.