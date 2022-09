Líder do Brasileirão, o Palmeiras teve uma deslocação difícil ao terreno do Bragantino e salvou-se com empate.

A equipa de Abel esteve a perder por 2-0, graças a golos de Luan Cândido e Artur Guimarães, aos 25 e 36 minutos.

Na compensação do primeiro tempo, o Palmerias iniciou a recuperação com a infelicidade de Cleiton Schwengber, guarda-redes da casa, fazer um autogolo.

O empate chegaria aos aos 72 minutos, por Merentiel.

O resultado deixa o Verdão no topo agora com 51 pontos. O Flamengo é segundo com 43, mas com menos um jogo.