O Benfica vai viajar direto de Salónica para o Porto. Os encarnados jogam naquela cidade grega, na terça-feira dia 15, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o arranque do campeonato está marcado para sexta-feira, dia 18, em Famalicão.

Os responsáveis encarnados decidiram, assim, não regressar a Lisboa, mas sim viajar diretamente para o norte do país.

A preparação do encontro com o Famalicão ocorrerá já nessa zona do país, tal como a habitual conferência de imprensa pré-jogo, do treinador Jorge Jesus.