A participação no programa All Together Now, no qual conseguiu um segundo lugar e o apuramento para a meia-final, valeu a Patrícia Palhares o salto para o estrelato. De repente toda a gente fala da namorada de João Palhinha, todas as revistas contam de onde ela veio e até o júri lhe teceu os maiores elogios: Pedro Teixeira, por exemplo, elogiou-lhe a beleza.

Mas quem é afinal a namorada de João Palhinha? Natural do Gerês, no Minho, Patrícia Palhares conheceu o médio do Sporting quando este jogava no Sp. Braga e ela foi convidada a cantar durante um jogo. A partir daí o namoro evoluiu rapidamente e, em setembro de 2020, João Palhinha ajoelhou-e nas margens do Rio Tejo para a pedir em casamento.

Foi um pedido romântico, presenciado pelos amigos mais próximos, com a frase mítica escrita na madeira de um barco que boiava nas águas do Tejo. Patrícia Palhares disse que sim e desde então começou a partilhares nas redes sociais todos os preparativos para o casamento, que incluíam muitas ofertas e várias sugestões de marcas.

De resto, a minhota é estudante de Medicina Dentária, curso que deixou nos últimos tempos em suspenso para se dedicar à música, mas que pretende terminar. Desde criança que canta, já participou em outros programas de televisão e ainda não há muito tempo foi estrela do musical infantil «O Reino das Neves», que esteve em exibição em Guimarães.

Atualmente a viver em Lisboa com o noivo João Palhinha, Patrícia Palhares é também muito ativa nas redes sociais, somando praticamente trinta mil seguidores no Instagram. É também nas redes sociais que exibe outras duas das suas grandes paixões: a fotografia e o exercício físico.