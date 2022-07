O Vitória de Guimarães informou que Pepa foi despedido de treinador da equipa. Em comunicado, a direção do clube revela que Moreno vai assumir de forma «imediata e permanente» o cargo de treinador da equipa.

A saída de Pepa é confirmada a nove dias do arranque oficial da época dos vimaranenses, que vão defrontar os húngaros do Puskás Akademia na segunda pré-eliminatória da qualificação para a Liga Conferência.

COMUNICADO DO VITORIA

O Vitória Sport Clube informa que o treinador Pepa e respetivos adjuntos foram afastados do comando técnico do plantel principal de futebol, cuja liderança será assumida por Moreno Teixeira, com efeitos imediatos e permanentes. Moreno Teixeira comandava a equipa B vitoriana, e orientará, já nesta quarta-feira, a equipa principal no jogo de preparação frente ao SCU Torreense.

Para amanhã está marcada uma conferência de imprensa às 14 horas na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.

[em atualização]