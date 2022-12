Portugal só precisa de um ponto para ficar em primeiro lugar no grupo e tentar evitar o Brasil. Será que Fernando Santos vai mexer muito na equipa? Sofia Oliveira dá alguns palpites.

