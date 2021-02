A constituição oficial das equipas trouxe uma surpresa do lado do Spoerting: o ponta de lança Paulinho não apareceu na ficha de jogo. O internacional português não é titular, nem sequer surge no banco de suplentes.

Ora a explicação chegou mais tarde: Paulinho acusou um problema físico e ficou indisponível para o jogo deste sábado, em casa com o Portimonense, pelo que acabou por dar lugar no onze titular a Tiago Tomás.