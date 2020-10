Com as eliminações de Sporting e Rio Ave, no «playoff», Portugal fica com dois representantes na Liga Europa: Benfica e Sp. Braga.

As duas equipas lusas vão estar no pote 1 do sorteio desta sexta-feira, e evitam adversários como Arsenal, Tottenham, Roma, Nápoles, Leverkusen, Villarreal, CSKA de Moscovo, Gent, PSV e Celtic.

Veja então a distribuição das equipas pelos potes e a lista de possíveis adversários de Benfica e Sp. Braga: