O preço dos combustíveis sobre nesta semana do Natal, com destaque para o gasóleo, que pode atingir máximos desde maio.



O aumento do diesel é de cerca de dois cêntimos por litro nos postos de abastecimento.



Já no caso da gasolina, a subida é de um cêntimo e coloca o preço em 1,49€.



