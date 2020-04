Xavier, jogador do Tondela, criticou a presença apenas dos presidentes Benfica, FC Porto e Sporting na reunião do final da tarde desta terça-feira com o primeiro-ministro António Costa, no Palácio de São Bento.

«De costas para o futebol. Sim, porque o futebol somos todos, independentemente do tamanho», escreveu o extremo de 27 anos numa publicação na rede social Twitter, numa clara alusão à ausência dos restantes 15 clubes que compõem a I Liga.

A publicação é acompanhada por uma foto de costas, à entrada do Palácio de São Bento, de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, além de Fernando Gomes e Tiago Craveiro, presidente e diretor-executivo da FPF, e do presidente da Liga Pedro Proença.