Sexta-feira, noite de Maisfutebol na TVI24, desta vez para analisar o FC Porto-Benfica, da Liga 2020/21.

Cláudia Lopes coordenou um programa que teve Costinha, o ministro, como convidado especial. Os comentadores Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Luís Pedro Ferreira analisaram o clássico com a ajuda do antigo internacional português e comentador do programa Einsteins, da TVI24.

Na próxima sexta-feira, fazemos uma pausa, mas prometemos daqui a 15 dias.