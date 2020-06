O Maisfutebol esteve novamente em antena esta sexta-feira à noite na TVI24, noite do Belenenses-Sporting, jogo vencido pela equipa de Rúben Amorim.

Começámos pelo rescaldo do jogo e olhámos para o momento do clube de Alvalade e falámos sobre a retirada de Jérémy Mathieu.

Demos também um salto ao que se passa no Benfica: os maus resultados do futebol, a «sombra» de Jorge Jesus sobre Bruno Lage e também o chumbo do orçamento para a próxima época. Será uma mensagem a Luís Filipe Vieira?

Tivemos como convidado especial Tiago Caeiro, ex-jogador do Belenenses e na última época a representar o Fátima, declarado insolvente recentemente. O avançado terminou o programa com uma mensagem forte e um apelo.

De lá de fora, falámos sobre o histórico título do Liverpool 30 anos depois e lançámos a próxima jornada da Liga espanhola.