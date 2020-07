André Castro foi o convidado do Maisfutebol na TVI24 e demonstrou a alegria de voltar ao futebol português. O médio do Sp. Braga explicou o que mais o marcou para já no clube e acompanhou os comentadores Nuno Gomes, Pedro Barbosa, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira na abordagem à atualidade futebolística.

Uma final da Taça de Portugal «estranha», como disse Nuno Gomes, entre Benfica e FC Porto, esteve em foco no programa, apresentado por Cláudia Lopes.

Pedro Barbosa afirmou que os «últimos três jogos dão algum alento ao Benfica» e Catarina Pereira sublinhou que Conceição «é um bom treinador a travar excessos de confiança», para além da análise de Luís Pedro Ferreira à confiança das duas equipas.

O Sp. Braga esteve em foco, claro, com André Castro em estúdio, mas também houve tempo para falar do ingresso de Tiago no Vitória de Guimarães, do caso Aves e V. Setúbal e do que falhou no Sporting.

Voltamos para a semana. Na TVI24, como sempre.