Jesé Rodríguez, ex-jogador do Sporting, está novamente envolvido numa polémica. O atleta do PSG esteve, no fim-de-semana passado na festa de aniversário da namorada.

As imagens da celebração foram partilhadas nas redes sociais e, de imediato, geraram críticas, por causa da pandemia da covid-19.

Nos vídeos e fotos, é possível ver que as várias pessoas presentes não usavam máscara e não havia distanciamento social.

Alguns adeptos do PSG disseram que temem que Jesé possa causar um surto de covid-19 no balneário e pedem que seja excluído da equipa.

