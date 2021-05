* com Pedro Monteiro (TVI)



18 de maio de 2001, há 20 anos. O Boavista recebe e derrota o Desportivo das Aves, o Bessa explode e os festejos disseminam-se pela Invicta. O que é feito dos nomes que escreveram a mais bela página na história do centenário emblema axadrezado?

O Maisfutebol procurou todos e só não foi capaz de localizar Marçal, um defesa central brasileiro que foi utilizado por Jaime Pacheco na primeira jornada desse campeonato.

Muitos estão ligados ao futebol, outros dedicaram-se à religião ou à política, alguns trabalham na área do imobiliário e há também quem seja proprietário de estabelecimentos na restauração.

Da estrutura que estava mais próxima da equipa há a lamentar dois desaparecimentos: Vítor Nóvoa faleceu em 2011 e José Paes do Amaral em 2019. O primeiro era adjunto do treinador Jaime Pacheco e o segundo era o diretor desportivo e o homem forte do futebol axadrezado no ano do título.

Litos foi o futebolista com mais minutos no campeonato e Elpídio Silva fechou a época com o estatuto de melhor marcador do Boavista. Nomes para a história.

GUARDA-REDES:

. Ricardo (45 anos): 28 jogos/2460 minutos

Proprietário de uma agência imobiliária e comentador desportivo

. William (53 anos): 7 jogos/590 minutos

Agente imobiliário nos Camarões

DEFESAS:

. Rui Óscar (45 anos): 23 jogos/1923 minutos/1 golo

Vendedor de material para automóveis

. Pedro Emanuel (46 anos): 27 jogos/2313 minutos

Treinador de futebol [saiu do Al Ain]

. Sérgio Carvalho (44 anos): 2 jogos/98 minutos

Treinador adjunto do Valadares

. Erivan (46 anos): 27 jogos/2350 minutos/1 golo

Treinador amador e proprietário de uma loja no Brasil

. Quevedo (50 anos): 16 jogos/957 minutos/1 golo

Scout e agente de futebolistas em França

. Jorge Silva (45 anos): 20 jogos/1175 minutos/1 golo

Agente de futebolistas

. Litos (47 anos): 33 jogos/2970 minutos/5 golos

Empresário nos ramos de restauração e imobiliário

. Frechaut (43 anos): 21 jogos/1363 minutos/2 golos

Agente de futebolistas

. Marçal (46 anos): 1 jogo/9 minutos

Paradeiro desconhecido

MÉDIOS:

. Rui Bento (49 anos): 29 jogos/2457 minutos

Selecionador nacional de sub20

. Pedro Santos (45 anos): 23 jogos/1238 minutos/2 golos



. Geraldo (48 anos): 9 jogos/509 minutos/1 golo

Treinador de futebol no Brasil



. Gouveia (48 anos): 8 jogos/204 minutos

Treinador de futebol [Al-Jabalain]



. Petit (44 anos): 26 jogos/2017 minutos/3 golos

Treinador de futebol [Belenenses SAD]



. Erwin Sanchez (51 anos): 33 jogos/2376 minutos/8 golos

Treinador de futebol [Oriente Petrolero]

AVANÇADOS:

. Duda (47 anos): 33 jogos/2185 minutos/10 golos

Pastor evangélico em Vila Velha, Brasil

. Demétrios (50 anos): 6 jogos/161 minutos

Empresário de futebolistas no Brasil

. Elpídio Silva (45 anos): 21 jogos/1134 minutos/11 golos

Proprietário de uma escola de futebol e de um restaurante no Brasil

. Martelinho (46 anos): 30 jogos/2327 minutos/4 golos

Treinador de futebol [emigrado na Suíça]

. Rogério (46 anos): 7 jogos/478 minutos/2 golos

Empresário de futebolistas no Brasil

. Jorge Couto (50 anos): 17 jogos/560 minutos/3 golos

Treinador de futebol [adjunto do Boavista]

. Whelliton (48 anos): 28 jogos/1598 minutos/7 golos

Vereador no município de Praia Grande, Brasil

NOTA: Khadim (guarda-redes), Emanuel (médio) e Moreira (avançado) não jogaram no campeonato nacional

EQUIPA TÉCNICA:

. Jaime Pacheco (62 anos): treinador de futebol [saiu do Zamalek]

. Alfredo Castro (58 anos): treinador de futebol [adjunto do Boavista]

. Vítor Nóvoa: falecido em 2011 aos 49 anos

. António Natal (58 anos): coordenador da formação do FC Porto

DIRETOR DESPORTIVO:

. José Paes do Amaral: falecido em 2019 aos 57 anos

PRESIDENTE:

. João Loureiro (57 anos): advogado