A vitória do FC Porto sobre o Santa Clara, para a Taça de Portugal, com golo de Nakajima, e o interesse do Benfica em Julian Weigl fazem as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

O Jogo: «Naka abriu o guarda-chuva. Japonês decidiu o apuramento antes de o temporal estragar o jogo.»

A Bola: «Na hora certa. Nakajima resolveu eliminatória enquanto foi possível jogar.»

Record: «Plano para seduzir Weigl. Encarnados só negoceiam com o B.Dortmund quando tiverem o sim do jogador.»

