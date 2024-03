O Rio Ave recebe este sábado o Sp. Braga, naquele que é o terceiro grande a defrontar a equipa de Vila do Conde no espaço de pouco mais de um mês. De resto, o aviso já está feito: Sporting e FC Porto foram travados pela equipa de Luís Freire.

A formação de Artur Jorge, essa, parece estar em recuperação, após uma fase muito atribulada, somando quatro triunfos consecutivos (em todas competições) e um total de doze golos marcados nesses quatro jogos, numa média de três golos por jogo.

No entanto agora vem aí um teste interessante de seguir.

O Rio Ave, aliás, é a quarta equipa com menos derrotas na segunda volta do campeonato, sendo só batida por três grandes: Sporting ainda não perdeu, enquanto FC Porto e Benfica perderam uma vez. Já o Rio Ave perdeu duas vezes, tal como o Sp. Braga, precisamente.

Para além disso, já travou dois grandes (empate em casa com o Sporting e no Dragão com o FC Porto) e três equipas do top-6, se lhe juntarmos o empate em Moreira de Cónegos. Nesta segunda volta, aliás, o Benfica foi o único do pelotão da frente a vencer o Rio Ave.

Por isso soma onze pontos desde que o ano civil mudou, o que significa praticamente tantos quantos os que ganhou em toda a primeira volta (12 pontos). O Sp. Braga somou neste ano de 2024 um total de 17 pontos, o que é pouco mais do que fez o Rio Ave.