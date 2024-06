Portugal defronta a Croácia neste sábado, alguns dias depois da vitória sobre a Finlândia, por 4-2, no Estádio de Alvalade. Roberto Martínez fez a antevisão ao jogo com a seleção dos balcãs nesta sexta-feira, na Cidade do Futebol, e foi questionado sobre este período de preparação.

«Um jogo amigável não dá um nível real das seleções. A Croácia é um adversário com estilo próprio, e precisamos de nos adaptar e controlar o jogo. Mas é um jogo amigável. O resultado tem um contexto, e, para nós, é o de preparar os jogadores individualmente para o Europeu», afirmou o selecionador nacional português.

Numa pequena retrospetiva, Martínez recuou até ao jogo com a Finlândia e foi confrontado com os dois golos de rajada de Teemu Puuki. Disse que é preciso mais foco:

«A nossa equipa, coletivamente, precisa de não ter um período de falta de foco coletivo. A intensidade defensiva precisa de estar lá, não é um jogador que terá a responsabilidade de a manter. No futebol moderno, atacamos e defendemos com onze. Fiquei contente por isso ter acontecido contra a Finlândia, porque é um aspeto que precisamos de melhorar. Não podemos ter um período de falta de foco defensivo num torneio.»