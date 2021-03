Ronaldo Nazário deu uma entrevista à Sports Illustrated na qual fala de vários episódios da vida e da carreira.

O ex-jogador brasileiro, agora dono do Valladolid, recuou mesmo ao momento do nascimento, para contar: «O médico não cobrou o parto porque os meus pais não podiam pagar, por isso o meu pai levou-lhe três quilos de camarões que apanhou na praia.»

Outro dos momentos que Ronaldo recordou foi quando surpreendeu o mundo com um penteado inusitado no Mundial de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, que agora apelida de «horrível».

«Peço desculpa a todas as mães que viram os seus filhos fazerem o mesmo corte de cabelo», fez questão de dizer, explicando depois o que lhe passou pela cabeça (literalmente) para fazer aquele penteado.

Antes da meia-final com a Turquia, Ronaldo contraiu uma lesão muscular e não lhe apetecia falar com a imprensa brasileira sobre isso.

«Então fiz este corte de cabelo. Vi os meus colegas e perguntei-lhes: ‘Gostaram?’. E eles responderam: ‘Não. É horrível! Tira isso!’ Mas os jornalistas viram o meu penteado e esqueceram a lesão», contou.

Ronaldo superou o problema físico e acabou por marcar o golo que apurou o Brasil para a final do Mundial, e depois voltou a marcar, levando a formação canarinha à conquista do Penta.

O ex-jogador recordou ainda que teve medo que se repetisse o que lhe tinha acontecido no Mundial anterior, quando sofreu convulsões antes do encontro decisivo com a França. «Nessa altura, dormi a sesta e acordei estranho. Em 2002, não quis que voltasse a acontecer, por isso, andei à procura de alguém que falasse comigo para não adormecer. Encontrei o Dida e disse-lhe: ‘Ficar comigo e fala, por favor.’ E ele ficou comigo até sairmos para o estádio.

Para terminar, Ronaldo disse ainda: «Não me importa se as pessoas me recordam como 'Ronaldo, o gordo' ou 'Ronaldo, o fenómeno'. Fiz o melhor que pude. Tive uma grande carreira e agora comecei uma nova. E também quero ser o melhor.»