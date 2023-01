Cristian Tassano despediu-se do Santa Clara e já é reforço dos russos do Khimki, com um contrato válido até junho de 2025.

O central uruguaio, que terminava contrato no final da temporada, já tinha viajado há uns dias para a Turquia, onde a equipa russa está a estagiar, para realizar exames médicos e assinar contrato, numa transferência que deverá ficar fixada nos 300 mil euros.

Tassano chegou ao Santa Clara em 2020/21, proveniente do Rosario Central, e desde então fez 40 jogos pelo emblema açoriano, 15 deles esta temporada, com um golo marcado.