Sexta-feira teve várias peripécias na segunda sessão de treinos livres (FP2) do Grande Prémio do Bahrein. Depois do acidente aparatoso com Alexander Albon, um cão em pista motivou nova interrupção na sessão.

Pouco depois de a bandeira vermelha devido à situação com o piloto da Red Bull ter sido retirada, foi novamente levantada pela entrada do animal na pista.

A situação foi percebida por alguns pilotos, como Daniel Ricciardo ou Lewis Hamilton, mas também Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari não ficou indiferente à situação e, em jeito de brincadeira, cantou parte do refrão da música: «Who let the dogs out? [em português: quem deixou os cães sair?]».